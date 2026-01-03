Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 26 Aralık ile biten haftada yüzde 2,8 yükselişle 776 milyar 11 milyon 733 bin lira artarak 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liradan, 28 trilyon 535 milyar 94 milyon 161 bin liraya çıktı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,6 artarak 15 trilyon 636 milyar 724 milyon 560 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,1 yükselişle 9 trilyon 457 milyar 875 milyon 125 bin lira oldu.