İzmir’de köklü otelin yönetiminde bayrak değişimi

YENİ yılın gelmesiyle birlikte Mövenpick Hotel İzmir'de de yenilik yaşandı. 30 yılı aşkın bir süredir yurt içinde ve dışında pek çok uluslararası otel markasında üst düzey yöneticilik yapan Ahmet Arıkan, otelin yeni genel müdürü oldu.

TURIZM ve otelcilik kariyerine 1992'de İstanbul Maslak'taki Mövenpick Hotel'de satış yetkilisi olarak başlayan Arıkan, ardından İstanbul'un yanı sıra

Ankara, İzmir ve Azerbaycan'daki önemli otellerde yöneticilik yaptı. Arıkan, "Daha önce 6 harika sene geçirdiğim güzel İzmir'e, 30 küsur sene önce otelcilik kariyerime başladığım Mövenpick markasıyla yeniden döndüğüm için hem çok mutlu hem de çok heyecanlıyım" dedi.