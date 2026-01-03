Müze ve ören yerlerine 2025’te ziyaretçi akını

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerimiz, 2025'te geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam etti. 33 milyon 129 bin 106 kişi müzelerimizi ziyaret etti" ifadelerini kullandı. Geçen yıl en çok ziyaret edilen ilk 5 müze ve ören yerlerini açıklayan Ersoy, 2 milyon 550 bin 458 kişinin Efes Ören Yeri'ni, 2 milyon 299 bin 914 kişinin Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri'ni, 1 milyon 184 bin 285 kişinin Göreme Ören Yeri'ni, 1 milyon 141 bin 219 kişinin Zelve-Paşabağlar Ören Yeri'ni ve 951 bin 338 kişinin Galata Kulesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.