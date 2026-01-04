ASELSAN borsada bütün rakiplerini geride bıraktı

SAVUNMA ve havacılık şirketleri, ülkelerin savunma harcamalarını artırması, şirketlerin işbirliği ve projelerine devam etmesiyle borsalarda yatırımcısını sevindirirken, ASELSAN borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan güvenlik tehditlerinin ardından özellikle Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı aldı. Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerinde artışa yönelmesi havacılık firmalarının hisselerinde hızlı yükselişlere yol açtı. Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından ABD ve Ukrayna arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlarken, ABD ve Avrupa arasında ekonomik ve savunma politikaları açısından ayrışmalar görüldü.