Bakanlıktan ekspertiz atağı Kaskosuz araç oranının yüzde 70'e yaklaşması, kış aylarında artan kazalarla birlikte sürücüleri yüksek onarım maliyetleriyle karşı karşıya bırakıyor. Hazine Bakanlığı bu konuyla ilgili yaşanan sorunlara karşı çalışma başlattı. Hasar ekspertizleri artık havuz sistemi ile atanacak. Böylece sigortacıların ekspertiz ataması son bulacak









TRAFİKTE her 10 aracın neredeyse 7'si kaskosuz yola çıkarken bu durum kış aylarında artan trafik kazaları nedeniyle krize dönüştü. Trafik kazalarında kabahatli olan taraf eğer kaskosu bulunmuyorsa kendi aracının hasar onarımını cebinden karşılamak zorunda kalıyor.

Garanti kapsamında olmadığı için sanayide oto tamircilerin kapısını çalan bu kişiler artan yedek parça fiyatları ve işçilik maliyetleri nedeniyle yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca trafik sigortasının karşı tarafın hasarını 400 bin liraya kadar karşılaması da kazada suçsuz olan tarafı da mağdur ediyor. Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, sigorta şirketleri ile yaşadıkları sorunlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yaptıklarını anlattı. Sigorta şirketlerinin hasar tespiti için ekspertizleri kendilerinin görevlendirmesi neticesinde sorunlar yaşandığını anlatan Arslanoğlu, "Ekspertiz mesela sigorta şirketine az masraf çıkması için tamir edilmeyecek kısımlara bile tamirat yazıyor. Bu sefer onarınca yenisi gibi olmadığı için vatandaş ile kullandı.