Bakanlıktan ekspertiz atağı

TRAFİKTE her 10 aracın neredeyse 7'si kaskosuz yola çıkarken bu durum kış aylarında artan trafik kazaları nedeniyle krize dönüştü. Trafik kazalarında kabahatli olan taraf eğer kaskosu bulunmuyorsa kendi aracının hasar onarımını cebinden karşılamak zorunda kalıyor.
'SORUNLAR VARDI'
Garanti kapsamında olmadığı için sanayide oto tamircilerin kapısını çalan bu kişiler artan yedek parça fiyatları ve işçilik maliyetleri nedeniyle yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca trafik sigortasının karşı tarafın hasarını 400 bin liraya kadar karşılaması da kazada suçsuz olan tarafı da mağdur ediyor. Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, sigorta şirketleri ile yaşadıkları sorunlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yaptıklarını anlattı. Sigorta şirketlerinin hasar tespiti için ekspertizleri kendilerinin görevlendirmesi neticesinde sorunlar yaşandığını anlatan Arslanoğlu, "Ekspertiz mesela sigorta şirketine az masraf çıkması için tamir edilmeyecek kısımlara bile tamirat yazıyor. Bu sefer onarınca yenisi gibi olmadığı için vatandaş ile kullandı.
'HAYATINIZI KARARTMAYIN'
SİGORTA Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, geçtiğimiz yıla oranla sigorta prim tutarlarının ortalama yüzde 15 civarında artmasını beklediklerini, araç tipine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama kasko ücretlerinin ise 17 bin lira seviyelerinde gerçekleşeceğini anlattı.
MADDİ KÜLFET
ARAÇ sahiplerinin büyük oranda kasko yaptırmamaları nedeniyle olası bir kaza durumunda çok büyük maddi külfetlerle karşılaştıklarını anlatan Çalık, "Trafik sigortaları hasarı 400 bin TL'ye kadar karşılıyor. Örneğin 2.5 milyon TL'lik bir araca çarptığınızda 1.5 milyonluk hasar oluştuysa kendi hasarınızı ve karşı tarafın 1.1 milyon TL'lik ilave hasarını cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Kasko olmadığı için de vatandaşlar ciddi mali yükümlülükler ile karşı karşıya kalıyor. Hatta hasar bedelini ödeyemedikleri için mahkemelik olan çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Ufak prim bedellerini ödemekten kaçınırken, bunun hayatınızı karartmasına izin vermeyin" dedi.