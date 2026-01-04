Konut satacaklar o tarihe dikkat! Yeni düzenleme geliyor

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Gayrimenkulünü satmak isteyenler öncelikle e-devlet üzerinden işlem yapmak istedikleri konutu seçerek emlakçılarını yetkilendirecek. Bu yetki olmadan emlakçılar işlem yapamayacak. Yetkilendirme işlemi tamamlanan ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak görülecek. Öte yandan kişi; annesi, babası ya da çocukları adına bir gayrimenkulün ilanını verebilir.

