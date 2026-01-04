Posta şirketleri Gümrük Müşaviri istihdam edecek

POSTA ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak ağırlık ve parasal üst sınırlar yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, posta ve hızlı kargo şirketleri, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam edecek veya en az iki gümrük müşaviri ile ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapacak. Tebliğin, gümrük müşaviri istihdamına ilişkin hükümleri 90 gün sonra yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise dün itibariyle geçerli.