‘Tarım sigortası mutlaka yaptırılmalı’

TÜRKİYE'NİN tarım ve sanayi alanında önde gelen şehirlerinden Manisa'da, etkili olan soğuk hava dalgası endişe yarattı. Termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle kırsal bölgelerde soğuk hava net şekilde hissedildi. İl genelinde şu ana kadar zirai don yaşanmazken, ilerleyen süreç için uyarılar peş peşe geldi. Mahsul ekimi yapıldıktan sonra soğukların devam edeceği ve zirai don riskinden çiftçilerin etkilenmemesi için Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası yaptırmayan çok sayıda çiftçi bulunduğunu belirterek, üreticilerin mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiğini ifade etti.