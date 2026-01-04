Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı uygulamaya koydu! Konut piyasasında yeni dönem başlıyor Ticaret Bakanlığı uygulamaya koydu! Konut piyasasında yeni dönem başlıyor Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) kapsam genişliyor. 1 Şubat 2026 tarihinden soran gayrimenkul satışlarında da yeni bir dönem başlayacak .Bu uygulama ile sahte ilanlara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mücadele edilecek. SABAH









Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, şubat ayı itibari ile gayrimenkul satışlarını da kapsayacak. Sektörde satışların güvenli ve şeffaf olmasını amaçlayan yeni düzenleme ilk olarak araç satışlarında uygulanmıştı. Peki doğrulama nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Satılık konut ilanlarının emlak portallarında yayımlanabilmesi için 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren doğrulama yapılması gerekecek. Sahte ilanların azalması emlakçılık üzerinden dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilecek. Tüm Türkiye genelinde zorunlu olacak uygulama kapsamında e-Devlet üzerinden doğrulama yapılmayan konut ilanları ilan platformlarında yer alamayacak. Kendi evlerini satmak isteyen ev sahipleri ise kimlik ve tapu doğrulaması yapacak.