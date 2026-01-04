Ticaret Bakanlığı uygulamaya koydu! Konut piyasasında yeni dönem başlıyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, şubat ayı itibari ile gayrimenkul satışlarını da kapsayacak. Sektörde satışların güvenli ve şeffaf olmasını amaçlayan yeni düzenleme ilk olarak araç satışlarında uygulanmıştı. Peki doğrulama nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Satılık konut ilanlarının emlak portallarında yayımlanabilmesi için 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren doğrulama yapılması gerekecek. Sahte ilanların azalması emlakçılık üzerinden dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilecek.
Tüm Türkiye genelinde zorunlu olacak uygulama kapsamında e-Devlet üzerinden doğrulama yapılmayan konut ilanları ilan platformlarında yer alamayacak. Kendi evlerini satmak isteyen ev sahipleri ise kimlik ve tapu doğrulaması yapacak.
DOLANDIRICILARA FIRSAT VERİLMEYECEK
Emlak satış siteleri üzerinden verilen konut ilanlarında zaman zaman yaşanan kaparo dolandırıcılıkları önlenecek. Yetkisiz kişiler tarafından verilen ve güven teşkil etmeyen ilanların engellenmesiyle mağduriyetler de önlenecek.
GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?
Gayrimenkulünü satmak isteyenler öncelikle e-devlet üzerinden işlem yapmak istedikleri konutu seçerek emlakçılarını yetkilendirecek. Bu yetki olmadan emlakçılar işlem yapamayacak. Yetkilendirme işlemi tamamlanan ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak görülecek. Öte yandan kişi; annesi, babası ya da çocukları adına bir gayrimenkulün ilanını verebilir.