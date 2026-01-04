Turizm sektöründe hedef 100 milyon turist









TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2025 yılı performansı ve 2026 yılı stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörün 2025 yılında ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinde yüzleri güldüren bir yılı geride bıraktığını ifade eden Bağlıkaya, yeni dönemde hizmet kalitesini artırarak yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin deniz-kum-güneş

turizminde rakiplerine göre çok daha iyi konumda olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, 2026 stratejisinin merkezinde çeşitliliği artırmak ve kişi başı

harcamada rekor seviyelere ulaşmak olduğunu vurguladı.





'GENİŞ BİR YELPAZE'

BAĞLIKAYA, "Bizde rakiplere nazaran çok daha fazla olan diğer segmentler var. Spor turizminden inanç turizmine, gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahibiz. Bu segmentler ne kadar yükselirse, buraya ilgi ne kadar artarsa aslında kişi başı gelirimiz de o kadar yüksek oluyor. Orta Vadeli Program'da öngörülen 68,7 mil yar dolarlık turizm gelirinin 2026 yılında yakalanabileceğini düşünüyoruz.