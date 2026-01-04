Türkiye araştırmaların merkezi oluyor

MİLLİ Teknoloji Hamlesi ile birlikte Türkiye her alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından birçok alanda ortaya konulan projeler ile çalışmalar destekleniyor. Türkiye'de araştırmalarını sürdürecek bilim insanlarına, Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak, 3 yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödeneği, aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri sunuluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.