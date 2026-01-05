2026’da 8 milyon haneye Karadeniz gazı gelecek

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında Karadeniz gazı üretiminin iki katına çıkarak 8 milyon haneye ulaşacağını açıkladı. Bayraktar ayrıca Karadeniz'de keşif amaçlı 6 yeni sondaj kuyusu açılacağını müjdeledi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile Cuma günü yeni bir doğalgaz anlaşması imzaladıklarını da duyurdu. Anlaşmanın detaylarını aktaran Bayraktar şunları söyledi: "2026'nın ilk haberini paylaşmış olalım. İki gün önce Azerbaycan ile doğalgaz konusunda 33 milyar metreküplük yeni bir anlaşma yaptık."

