Enflasyon rakamları sonrası memur maaş zammı belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Buna yüzde 11 toplu sözleşme farkı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak