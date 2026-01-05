Enflasyon rakamları sonrası memur maaş zammı belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

Taban aylık ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yeni yılda kamu çalışanlarına uygulanacak oranlar tek tek ortaya çıktı.
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.
TEMMUZ: %2,06
AĞUSTOS: 2,04
EYLÜL: 3,23
EKİM: 2,55
KASIM: 0,87
ARALIK: 0,89
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Buna yüzde 11 toplu sözleşme farkı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak