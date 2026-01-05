İzmir Ticaret Odası fuar desteğini üçe katladı

Türkiye'de düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek oda olarak 2025 yılında yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 2 bin 776 üyesine yaklaşık 48 milyon TL destekte bulunan İzmir Ticaret Odası, 2026 yılında bu destekleri yüzde 200 oranında artırdı.

48 MİLYONLUK KAYNAK

Fuar desteklerinin, yalnızca üyelerin fuarlara katılımı ve ziyaretleri için sağlanan bir teşvik olarak değil; kent ekonomisini ve dış ticaretini geliştiren bir enstrüman olarak değerlendirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yapılan tüm güncellemeler ışığında 2025 yılında kullandığımız bütçeye göre 2026 yılındaki tüm fuar harcamaları ve teşvikleri için yüzde 200'lük bir artışla 141 milyon TL bütçe ayırıyor olacağız" dedi. 2025 yılında; yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 342 üyeye standlı katılım teşviki sağlandı. bin 596 üyenin katılımıyla yurt içindeki önemli fuarlara ziyaret organizasyonları düzenlendi. Bu organizasyonlara katılan 832 üyeye konaklama desteği sunuldu. Kendi sektöründe önem arz eden 32 yurtdışı fuara 818 üyenin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirildi. 2025 yılında toplam, 2 bin 776 üye İzmir Ticaret Odası fuar desteklerinden faydalanmış oldu. İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında, fuar teşvikleri, fuar ve sergi giderleri kapsamında yaklaşık 48 milyon TL kaynak sağladı.