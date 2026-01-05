KOSGEB'ten KOBİ'lere 38.4 milyar TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na yönelik başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025 çağrılarını tamamladık. 2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12.9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38.4 milyar lira finansmana erişmiş olacak. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

