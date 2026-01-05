Manisa’ya 7.6 milyar liralık ulastırma ve altyapı yatırımı

2025 yılı boyunca Manisa'da demiryolu, karayolu ve haberleşme alanlarında toplam 7.6 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Manisa'da yatırımlar yalnızca tamamlanan projelerle sınırlı kalmadı. Halen devam eden önemli projeler arasında Manisa Gediz Otogarı Köprülü Kavşağı, Akhisar-Sındırgı Yolu, Akhisar-Sındırgı Ayrımı- Gördes Yolu ve Ankaraİzmir Hızlı Tren Hattı bulunuyor. 2025 yılında Manisa'daki yatırımların en büyük bölümü demiryolu projelerine ayrıldı. Kent genelinde demiryolu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 5.5 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Bu yatırımların, Manisa'nın bölgesel ve ulusal ulaşım ağındaki stratejik konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor. Karayolu projeleri kapsamında Manisa'ya 2 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirildi.