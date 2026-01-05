Petrol piyasasında istikrar sinyali

OPEC+, küresel ekonomik görünümün istikrarlı seyretmesi için 2026 yılının ilk çeyreğinde petrol üretimini sabit tutma kararını teyit etti. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz kilit üretici, piyasa istikrarına bağlılıklarını yineledi. 4 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda grup, Kasım 2025'te alınan ve Şubat-Mart 2026 döneminde planlanan üretim artışlarını durdurma kararını korudu. Kararın gerekçesi olarak mevsimsel talep koşulları gösterildi. Artan jeopolitik gerilimlere rağmen, bu gelişmelerin kısa vadeli üretim politikasını etkilemediği belirtildi.