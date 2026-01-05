Son dakika: Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira zam oranı ne kadar oldu? sorusu enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. İşte 2026 Ocak kira artış oranı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artışlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan sınırın sona ermesiyle birlikte, zam oranları yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.