Türk sanayisinden tarihi ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl yüzde 4.5 artarak 273.4 milyar dolara yükseldi. Türk sanayi sektörü de 2025 yılında 194.8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artan sanayi ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 82 oldu. Türk sanayi sektörünün 2024 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 81.3 seviyesindeydi. Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 15 sektörden 6'sı 2025'te ihracat rekoru kırdı.

EN ÇOK ALMANYA'YA

Söz konusu dönemde, otomotiv endüstrisi 41.5 milyar dolar, elektrik ve elektronik 17.7 milyar dolar, mücevher sektörü 7.9 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi 10 milyar dolar, iklimlendirme sanayisi 7.4 milyar dolar, gemi yat ve hizmetleri de 2.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde ülkelere bakıldığında Almanya'ya otomotiv endüstrisi 6.6 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayisi 772.8 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1.7 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirliklerine mücevher sektörü 2.9 milyar dolarlık, Norveç'e gemi yat ve hizmetleri 399.9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.