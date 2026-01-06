Aydın tarımını şahlandıracak hamle

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Aydın'da Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi'nin uygulamaya alındığını söyledi.

Genel Müdür Balta, projenin Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak olmak üzere 6 ilçede toplam 5 bin 790 hektar alanı kapsadığını belirtti. Proje tamamlandığında 977 kilometre drenaj borusu montajı, 100 kilometre tarla içi yol yapımı ve gerekli diğer sanat yapılarının inşası hayata geçirilmiş olacağını dile getiren Balta, "Proje sahasındaki yüksek taban suyu seviyesini düşürerek, suyun tarım arazilerinden kontrollü biçimde uzaklaştırılmasını sağlayacağız. Böylece arazilerde ideal toprak hava-su dengesi kurulacak. Bölgede yetiştirilen ürünlerde en az yüzde 20 oranında verim artışı elde edilecektir" ifadelerini kullandı.