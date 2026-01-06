Borsa İstanbul'da rekor tazelendi

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu.



Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.