Çinli turistlere vize muafiyeti Denizli turizmini hızlandıracak

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte Çin vatandaşları, turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişlerde Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek. Bu kararın, özellikle son yıllarda ivme kazanan Çin pazarında Türkiye'ye olan ilgiyi daha da artırması bekleniyor. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Bayram, vize muafiyetinin Türkiye ve özelde Denizli için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.