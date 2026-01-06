‘Dezenflasyon genele yayıldı’

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaptığı açıklamada, 2025 yılı Aralık ayı dönemi enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyon sürecinin 2026 yılında da devam etmesi için gerekli unsurların altını çizen Bakan Şimşek, "2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Uygulanan ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Şimşek, temel önceliğin kalıcı fiyat istikrarı olduğunu hatırlatarak, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.