Emekli ve memura enflasyon ayarı

TAZMİNAT TAVANI ARTIRILDI Kıdem tazminatına uygulanan tavan ücret de memur maaşlarına yapılan artış oranında yükseltildi. Buna göre yeni tavan tazminat 63 bin 948 lira olarak uygulanacak. Bu aydan sonra işten çıkartılan bir çalışanın alacağı yıllık en yüksek tazminat bu rakam olacak. Rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek. Bu oranlara göre bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL'ye çıkmış oldu.

TABAN AYLIK HESAPLAMASI Belirlenen yeni taban emekli maaşı SSK ve Bağ- Kur emeklileri için uygulanacak. Emekliler kök maaşlarına yüzde 12.19 artış yapacak. Çıkan rakamın yüzde 4'ü de ek ödeme olarak eklenecek. Ortaya çıkan rakam eğer 18.889 liradan daha düşükse kalan kısım Hazine tarafından eklenecek. Ocak ayından itibaren 18.889 TL'den düşük emekli maaşı olmayacak.

YASAL DÜZENLEME İLE GÜNDEMDE

En düşük emekli maaşı son dönemde enflasyon artış oranına göre yükseltiliyor. Ancak Hükümet yeni bir rakam da belirleyebilir. Bu belirlenen ya da enflasyon ile artırılan yeni rakam bir yasal düzenleme ile TBMM gündemine gelecek. Çıkacak yasa ile uygulama başlayacak. Yasa emekli maaş ödeme günlerine yetişirse ödeme yapılacak. Yetişmez ise daha sonraki günlerde aradaki fark emeklilerin hesabına yatırılacak.



DUL VE YETİM MAAŞLARI DEĞİŞİMİ

Dul ve yetim maaşları da Ocak ayından itibaren artırılacak. Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kurlu ise dul yetim maaşları yüzde 12.19 oranında memur ise yüzde 18.60 oranında artırılacak.

MAAŞ ARTIŞLARI NETLEŞTİ

Yıllık enflasyon: Yüzde 30.89

6 aylık enflasyon: Yüzde 12.19

Memur enflasyon farkı: 6.85

Memur ve memur emeklisi artışı : yüzde 18.60

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 18.939 TL

En düşük memur emeklisi maaşı : 27.772 TL

En düşük memur maaşı: 61.890 TL



