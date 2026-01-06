Kamu alımlarında yeni dönem: Derecelendirme sistemi geliyor Kamu alımlarında yeni dönem: Derecelendirme sistemi geliyor Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler için derecelendirme sistemi kuruyor. Bakan Şimşek konu hakkında 'Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak' açıklamasında bulundu.









Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre DMO, merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini görevini yürütüyor. Bu kapsamda kurum, kamu alımlarında tarafsız ve nesnel değerlendirmeler sonucunda adayların yeterlilikleri ve ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin önceden belirlenmesi amacıyla Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyor.

DMO, sistemle tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli hizmet sunulmasını, yerli üretimin desteklenmesini, tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor. Ofis, söz konusu derecelendirme sistemine yönelik çalışmalarını tamamladı. AVANTAJ YA DA KISITLAMALAR GELECEK Buna göre, sistem kapsamında tedarikçiler, çeşitli sayısal ve niteliksel kriterler esas alınarak, istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılarak puanlanacak. DMO'nun e-satış portalında yer alan tedarikçiler, katalogda yer alma kabiliyetleri, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, katalog anlaşmalarına uyumluluk düzeyleri, ürünlerin kalite düzeyleri ve satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi kriterlere göre puanlanıp derecelendirilecek.