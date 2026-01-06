SON DAKİKA! En düşük emekliği aylığı için düzenleme geliyor: Kritik toplantı bu hafta yapılacak

Son dakika haberleri... En düşük emekli maaşına yeni düzenleme yolda.
TOPLANTI BU HAFTA YAPILACAK!
En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığı için bir araya gelecek. Toplantının çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
EMEKLİ VE MEMURUN ZAMLARI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu nun(TÜİK) Aralık enflasyonunu açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları da netleşti.
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun düzenlemesi gerekiyor. Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.
Bu eksende 18 bin TL maaş alan bir SSK ve BAĞKUR'lunun cebine 20.194 TL girecek. Maaşı 20 bin TL olan 22.438 TL, 25.000 bin TL olan ise 28.047 TL alacak.
MEMURLAR NE KADAR ALACAK?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.
50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL'ye çıktı. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur maaşı alan vatandaşın cebine 60 bin 896 TL girecek. Üniversite mezunu bir memurun 52 bin 617 TL olan maaşı 1000 TL'lik eklemeyle 63 bin 403'ye yükseldi. Bu zam doğrultusunda bazı kamu görevlilerinin maaşları ise: öğretmen 73.368, uzman öğretmen 81.219, başkomiser 89.214, polis memuru 81.617, uzman doktor 150.426, hemşire 74.770, profesör 135.089, vaiz, 76 bin 653 TL olarak şekillendi.
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut en düşük memur emekli maaşı 22 bin 672 TL. Yeni zamla birlikte En düşük memur emeklisinin cebine 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 889 TL girecek. Yüzde 18.6'lık zamla emekli müsteşar, 98.764 TL, profesör 78.179 TL, öğretmen 41.318 TL alacak.
65 YAŞ AYLIĞI VE KIDEM TAZMİNATI
Memurlara yapılan zam oranının netleşmesiyle birlikte memur zammına endeksli bazı ödeme ve ücretlerde artış yaşandı. Evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretleri de yüzde 18.61 oranında zamlandı.
Buna göre, 11 bin 558 TL olan evde bakım yardımı 13 bin 686 TL'ye,
5 bin 315 TL olan 65 yaş aylığı 6 bin 304 TL'ye,
Kıdem tazminatı tavanı 63 bin 963 TL'ye,
Bedelli askerlik 333 bin 148 TL'ye yükseldi.