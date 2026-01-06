SON DAKİKA! En düşük emekliği aylığı için düzenleme geliyor: Kritik toplantı bu hafta yapılacak

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun düzenlemesi gerekiyor. Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.

Bu eksende 18 bin TL maaş alan bir SSK ve BAĞKUR'lunun cebine 20.194 TL girecek. Maaşı 20 bin TL olan 22.438 TL, 25.000 bin TL olan ise 28.047 TL alacak.

MEMURLAR NE KADAR ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.