Altın alışverişinde yeni dönem! Altında 'bandrol' ne zaman devreye girecek?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) çok yakında devreye giriyor. Yeni sisteme göre, 2025 yılında yatırımcısına yüzde 110 kazandıran gram altın , çeyrek altın, yarım altın başta olmak üzere tüm altınlara ' bandrol ' sistemi geliyor. Kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla nakit altın alışverişi de sona eriyor. Kuyumcularda altın alımı ve satımı artık sadece kredi kartı ya da EFT/havale ile yapılabilecek.

TÜM ALTINLARA BANDROL EKLENECEK

Burak Yakın, "Bu düzenleme çıkarsa Darphane tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gramlık altın için de geçerli olacak bir kiloluk altın için de" dedi.

ALIM-SATIM HER ŞEY BANKA ÜZERİNDEN

KMTS'ye devreye girdiğinde altın alım-satımının kayıt altında olması için kuyumcularda nakit ile alım-satım yapmanın artık söz konusu olmayacağını belirten Yakın, para transferinin bankalar üzerinden gerçekleşeceğini söyledi. Altın ticaretinde fatura düzenlenmeye başlanacağını da belirten Yakın, "Kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız. Vatandaş altın ya da bilezik alırken bunun da parasını bize bankadan gönderecek, her şey kayıt altında olacak. Kademeli olarak sisteme geçiş sağlanacak" diye konuştu.