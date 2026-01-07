Altın Uzmanı İslam Memiş açıkladı! Piyasalarda yeni çatışma etkisi: Jeopolitik gerilim altını yükseltiyor

Altın piyasaları Venezuela'daki siyasi kriz ve küresel gerilimlerle hareketli günler geçirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı altın öngörülerini açıkladı. Ons altında 4 bin 800-4 bin 880 dolar bandının bir satış fırsatı olabileceğini belirten Memiş, gram altında 6 bin 400 TL seviyesinin izlendiğini ifade etti.
'SEBEBİ VENEZUELA DEĞİL'
Venezuela'daki gelişmeler ve Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Piyasalarda Venezuela kaynaklı bir gerginlik havası olsa da İslam Memiş, 2026'nın genel itibarıyla bir manipülasyon ve belirsizlik yılı olacağını vurgulayan Memiş, "Burada bir operasyon bile yok. Maduro'yu bildiğin elleriyle teslim ettiler. Bir savaş yok. Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adamı aldılar, Dolayısıyla altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil" dedi.
Altındaki yukarı yönlü ivmenin asıl nedeninin yeni çatışma beklentileri olduğunu belirten Memiş, güvenli limanlara olan talebin arkasındaki gerçek senaryoyu şöyle açıkladı: "Piyasalar şimdi Amerika'nın veya İsrail'in İran'a müdahalesini bekliyor. Yine Amerika'nın Meksika ve Kolombiya'yı tehdit etmesi, buralara da bir müdahale beklentisi oluşturdu. O yüzden güvenli limanlara bir talep oldu." Sözlerini yatırımcılara "al-sat" uyarısı yaparak bitiren Memiş, piyasaların bilerek manipüle edildiğini hatırlattı:
"Şu anda değerli metaller tarafında 'alalım, satalım' diye bir piyasa yok. Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın. Birikimlerin üzerinden alsat yapmayacaksın. Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar."
ONS ALTINDA HEDEF: 4880 DOLAR
Altın ve gümüşün haftaya yükselişle başladığına dikkat çeken uzman isim, ons altın tarafında 4420 dolar seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Ancak Memiş'in asıl bombası, yılın ilk yarısı için verdiği hedef fiyat ve sonrasındaki "çıkış" uyarısı oldu: Beklenti: "Yılın ilk yarısında bu yükselişlerde beklentimiz 4800-4880 dolar seviyesi." Strateji: "Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler gerçek varlıklara dönebilir." Gram altın yatırımcısına da seslenen Memiş, 6400 TL seviyelerine işaret etti. Kapalıçarşı'da makas aralığının açıldığını gözlemlediklerini belirten Memiş, ons altının içeride gram altına yön vermeye devam edeceğinin altını çizdi.
Öte yandan ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor. Analistler, FED'in faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik tansiyonun yükselebileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi beslediğini belirtti. Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak dün güne rekor seviyeden başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışın gerçekleştirdi.
SAHTE ALTINA NEŞTER
Mücevher ve kuyumculuk sektöründe hem kayıt dışılığın hem de sahteciliğin önlenmesi için harekete geçildi. Nisanda devreye girecek Kıymetli Metal Takip Sistemi ile gramdan çeyrek altına kadar tüm ürünler Darphane'nin basacağı bandroller ile satılacak. Ayrıca nakit alım-satım dönemi sona erecek, tüm işlemler bankalar vasıtasıyla yapılacak.
Altında kayıt dışılık ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin (KMTS) nisanda devreye alınacağını anlatan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın sistemin tüm altın ürünlerini kapsayacağını söyledi. Yakın "Darphane artık tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek" dedi. Altın alım satımının tamamen kayıt altına alınacağının altını çizen Yakın, artık nakit işlemlerin yapılmayacağını, para transferlerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti