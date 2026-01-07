Altın Uzmanı İslam Memiş açıkladı! Piyasalarda yeni çatışma etkisi: Jeopolitik gerilim altını yükseltiyor

"Şu anda değerli metaller tarafında 'alalım, satalım' diye bir piyasa yok. Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın. Birikimlerin üzerinden alsat yapmayacaksın. Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar." ONS ALTINDA HEDEF: 4880 DOLAR

Altın ve gümüşün haftaya yükselişle başladığına dikkat çeken uzman isim, ons altın tarafında 4420 dolar seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Ancak Memiş'in asıl bombası, yılın ilk yarısı için verdiği hedef fiyat ve sonrasındaki "çıkış" uyarısı oldu: Beklenti: "Yılın ilk yarısında bu yükselişlerde beklentimiz 4800-4880 dolar seviyesi." Strateji: "Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler gerçek varlıklara dönebilir." Gram altın yatırımcısına da seslenen Memiş, 6400 TL seviyelerine işaret etti. Kapalıçarşı'da makas aralığının açıldığını gözlemlediklerini belirten Memiş, ons altının içeride gram altına yön vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Öte yandan ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor. Analistler, FED'in faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik tansiyonun yükselebileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi beslediğini belirtti. Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak dün güne rekor seviyeden başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışın gerçekleştirdi.