Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ihracatta devler liginde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu" dedi. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) işbirliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı (ICFE 2026-International Carpet and Flooring Expo) İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu fuarın katılımcılarına yüzde 70'e kadar destek sağladıklarını ve desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Bolat, "Türkiye olarak dünya liginde en önde gelen ülkeler arasındayız, halı üretimi ve ihracatında ikinci sıradayız. Birçok şehrimiz gerçekten meşhur ve güzel halılar üretiyor. Isparta var, Hereke var, Bünyan (Kayseri) var, Manisa Demirci var ama Gaziantep adeta yıldız şehir. Halı alanında dünya çapında bilinen, tanınan ve tüm dünyaya ihracat yapan bir şehrimiz" diye konuştu.

İSTİHDAM DESTEĞİ ARTTI

Bolat, Türkiye'nin tekstil, halı ve hazır giyimdeki gücüne işaret ederek, "Tekstil ve giyim sektörü 2025'i yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Sanayimizin gözbebeği olan tekstil ve giyim sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Halı sektörümüz de 3 milyar dolara yakın ihracatla kapattı" ifadesini kullandı. Tekstil, deri, giyim, halı, saraciye, ayakkabı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde aylık istihdam desteğini bu yıl 3 bin 500 liraya yükselttiklerini dile getiren Bolat, ihracatı artırmak için genel ticaret heyetleri, fuarlar, yurt içi ve dışı prestijli fuarlar, hedef pazarlarda gösterdikleri faaliyetleri artıracaklarını söyledi. Bolat, geçen ay 26 milyar 434 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını anımsatarak, toplamda 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla yıllık rekora imza atıldığını vurguladı.