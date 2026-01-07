KOSGEB’den 54 bin KOBİ’ye güçlü destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'de iş yeri kuran ve işletmesini büyütmek isteyenlere yönelik destek programlarını sürdürmeye devam ediyor. 2025 yılı boyunca birçok alanda destek sağlayan kurum, özellikle sanayi ve teknoloji alanlarında önemli çalışmalara imza attı.

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

KOSGEB'in 2025 yılında sunduğu desteklerle KOBİ'lerin büyüme ve gelişim süreci devam etti. Bu kapsamda 54 bin KOBİ'ye toplam 34,8 milyar TL tutarında kaynağa erişim desteği sağlandı. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi güçlenirken, KOSGEB de girişimcilere yönelik desteklerini sürdürdü. 2025 yılı içinde girişimcilere toplam 1,8 milyar TL destek verildi. KOSGEB, istihdamın korunmasına yönelik destekleriyle de öne çıktı. Bu çerçevede 441 bin kişiyi kapsayan istihdam için 9,7 milyar TL tutarında koruma desteği ödemesi yapıldı. KOSGEB, bu yıl için de iddialı hedefler belirledi. 2026 yılında desteklenen KOBİ sayısının 53 bine çıkarılması, ayrıca 56 işletmenin dijital dönüşümüne yönelik yatırım giderlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Kurumun, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.