Bakan Şimşek'ten 'Yılın Kareleri' oylaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Şimşek, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini, Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" fotoğrafını seçti.

Şimşek, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur Rugbisi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

"ANADOLU AJANSININ VARLIĞI ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR"

Bakan Şimşek, AA'nın büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, fotoğraflar için "Ekrana sadece Türkiye'den değil, dünyadan da geniş birikim yansıtmışlar." dedi.

AA'nın çok nitelikli bir fotoğrafçı ağı olduğunu vurgulayan Şimşek, kareleri seçmekte çok zorlandığını söyledi.

Şimşek, içerik olarak kendisine hoş gelen, gündem olduğunu veya gündemi doğru yansıttığını düşündüğü fotoğrafları seçtiğini belirterek, "Dikkat ettim, dünyanın dört köşesinden, özellikle sıkıntılı bölgelerinden, jeopolitik risklerin ve gerginliklerin yüksek olduğu coğrafyalardan da epey görüntü, fotoğraf yansımış. Hakikaten ciddi bir çabayı içeriyor. Bu ülkemiz açısından büyük şans. AA'nın varlığı ülkemizin gücünü yansıtıyor ve bizi en güçlü şekilde temsil ediyor. Bu geleneksel çaba takdire şayandır." diye konuştu.

Fotoğraflarla tarihe ışık tutulduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Yılın tamamında olup bitenler, dünyadaki kırılmalar, gelişmeler yansıyor. Bazen 'Bir resim, fotoğraf bin kelimeye bedeldir.' derler. Burada hakikaten milyonlarca kelimeye sığmayacak ifadeler söz konusu. Beni de bu sürecin içine kattığınız için çok memnun oldum. Bütün fotoğraflar çok güzel. Sonuçları dört gözle bekliyoruz. AA ailesini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

OYLAMA 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.