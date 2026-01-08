  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başkan Özkan’dan birlik çağrısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 11 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi tüm esnafı sandığa davet ederek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Seçilecek yönetimin 4 yıl süreyle görev yapacağı genel kurulda, mevcut Başkan Erkan Özkan'la birlikte iki aday seçime gidecek. Başkan Özkan, "Üyelerimden şunu rica ediyorum; sağlık sorunu olmadığı müddetçe ben o gün yüksek bir katılımla tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir kalabalıkta bir genel kurul olması için tüm üyelerimizin genel kurulumuza teşrif etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

