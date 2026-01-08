BES’te devlet katkı payı düşürüldü

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bireysel emeklilikte devlet katkı payı yüzde 20'ye düşürüldü. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın, yüzde 30 olan devlet katkısının düşürülmesi için yaptığı çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu. Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.