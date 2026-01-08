Demirci halısı dünyaya tanıtılıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüzyıllara dayanan halı dokumacılığı kültürünü taşıyan Demirci'de, özellikle cami ve otel halıları Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında birçok camileri süslüyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ICFE-International Carpet and Flooring Expo 2026 Halı, Kilim, Zemin Kaplamaları ve Teknolojileri Fuarı'na Demirci'de faaliyet gösteren 8 halı firması ile katılım sağlıyor. Demirci halıları, dayanıklılığı, estetik desenleri, yanmaz özelliği ve el işçiliğiyle öne çıkarken, camilerin mimari yapısına uygun özel ölçü ve desen çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Fuarda sergilenen Demirci üretimi halılar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerinden yoğun ilgi görüyor.