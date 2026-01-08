Emekli maaşında son söz Meclis’in

En düşük emekli aylığı için toplantı dün akşam Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya katıldı.
Türkiye'de kök aylığı düşük kalan emeklilerin sayısı 4 milyon 11 bin civarında. Kök maaşlar arasında ise tarım işçi emeklileri örneğinde olduğu 8 bin TL, 11 bin TL 14 bin TL gibi farklı seviyeler söz konusu. Hükümet bu kapsamda kök aylığı düşük kalan emeklilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ek maliyeti Hazine'nin üstleneceği yeni bir çalışma başlattı.
Toplantıda 4 milyon 11 bin 700 vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemenin detayları konuşuldu. Zamma ilişkin senaryolar masaya yatırılırken, bütçeye getirecek yük ve mali analiz ele alındı. İlk hesaplamalarda bütçeye 100 milyar TL'nin üzerinde bir etkisinin olacağı hesaplanıyor.
17-26 OCAK ARASI ÖDENECEK
Beklenti ise en düşük emekli maaşına yüzde 12.19'luk enflasyon oranı kadar zam yapılması ve 18 bin 939 TL olması yönünde. En düşük emekli maaşına ilişkin kararın netleşmesinin ardından, yapılacak zam düzenlemesi TBMM'de bir önerge verilerek kanunlaştırılacak.
Ayrıca emekli maaş zam oranlarının kesinlik kazanmasıyla birlikte hesaplara ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar tamamlanacak.
ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günleri şöyle olacak:
ZAMLI 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ