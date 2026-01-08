Emekli maaşında son söz Meclis’in

17-26 OCAK ARASI ÖDENECEK Beklenti ise en düşük emekli maaşına yüzde 12.19'luk enflasyon oranı kadar zam yapılması ve 18 bin 939 TL olması yönünde. En düşük emekli maaşına ilişkin kararın netleşmesinin ardından, yapılacak zam düzenlemesi TBMM'de bir önerge verilerek kanunlaştırılacak.

Ayrıca emekli maaş zam oranlarının kesinlik kazanmasıyla birlikte hesaplara ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar tamamlanacak.

ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günleri şöyle olacak: