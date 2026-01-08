İşlenmemiş altına lazerle seri numarası işaretlenecek

Rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hale getirilmesinin sağlanması hedeflenen Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin (KMTS) işleyişine ilişkin açıklama yapıldı.

Yeni düzenlemeyle 1 gram ile 10 gram arası işlenmemiş kıymetli metallere seri numarası lazerle işaretlenecek. KMTS ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesi ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart haline getirilmesi amaçlanıyor. Sistem, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum ve Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünler veya ürün gruplarını kapsıyor. Öte yandan 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek.