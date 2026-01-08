Kuyumcuda 30 bin TL nakit sınırı! İslam Memiş detayları açıkladı

Sonuçta üretimden tüketime kadar bütün basılmış olan altınların takibi olacak. Yine rafinelerin üretmiş olduğu bandrollü paketli altınlar var. Bunlara da bir takip sistemi koyulacak ve Türkiye'deki altın trafiği daha net bir şekilde, şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Yastık altında ne kadar var, piyasada ne kadar var, hangi dönemlerde altın hareketliliği yaşanıyor, kayıt dışı ekonomi önüne nasıl geçebiliriz gibi birçok süreç planlanıyor ve dolayısıyla 30 bin TL'ye kadar nakit parayla altın almada vatandaşların bir sorunu yok.

Vatandaşlar bugün çeyrek altın, yarım altın, 1 gram altın hatta 4 gram altına kadar fiziki parayla alabiliyorlar. Ama 30 bin TL'nin üzerinde yine bankadan, havale yoluyla, IBAN'dan veya kredi kartıyla alımlarını yapabiliyorlar. Sadece 14 ayar, 18 ayar, 8 ayar, küpe, yüzü, kolye gibi işçilikli altınlar var. Bunlar da kapsam dışı. Bunları bağlamıyor. O yüzden vatandaşlarımız bu bilgi kirliliğine karşı kararlarını vermesi lazım.

"SEKTÖR VE ALTIN YATIRIMCISI İÇİN OLUMLU BİR SÜREÇ"

Bu karar tabii ki hem sektör açısından olumlu bir şey hem vatandaşlar açısından olumlu bir şey. Yani örnek verelim 100 gram, 200 gram, 1 kiloya kadar altın alacaksınız. Böyle torbayla çuvalla altın taşımanıza gerek yok. Artık modern bir teknoloji var. Tek tuşla bunu halledebiliyorsunuz. Elinizde de bir belgeniz var. Bu resmi bir şey ve faturanız var. Bu da iyi bir şey.

Esnaflara baktığımız zaman da IBAN yoluyla transferler gerçekleşince onların da para taşıma yükü ortadan kalkıyor. Her şey resmi olmuş oluyor ve dolayısıyla hem sektör açısından olumlu hem de altın yatırımcısı için olumlu bir süreçten geçiyoruz. Zaten kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Yani bundan sonra dünya en geç 2030 yılına kadar zaten kağıt paraları kullanmayacak.

Her şey dijital ortamda gerçekleşiyor ve kağıt paraların dolaşımı her geçen yıl azalmaya devam edecek. Modern teknoloji kullanan sistemde bütün değerli metaller grubunu artık kontrol altına alarak daha modern bir teknolojik sistem kurulmuş olacak.