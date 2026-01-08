Ticaret Bakanlığı açıkladı! Sınır ötesi alışverişte yeni dönem









Ticaret Bakanlığı'ndan vergi sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Bakanlık aldığı kararla 1 Şubat'tan itibaren fiyatı 30 Euro altında kalan ürünlere uygulanan gümrüksüz geçişi kaldırdı. Vatandaşlar bu platformların sitelerine girerek 30 Euro altında giyim, aksesuar, elektronik gibi herhangi bir ürün sipariş verdiklerinde bunlar Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile denetimsiz ve vergisiz şekilde yurda sokulabiliyordu.

AB'YE MİSİLLEME

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin, özellikle Çin'den verilen siparişlerde ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından bu alanda yeni uygulamalar ortaya konulduğu belirtildi. Yüksek oranda toksik, kanserojen maddeler tespit edilen ürünlere ilişkin AB, 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldırma kararı aldı. Ancak Çin için alınan bu karardan Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye muaf tutulmadı.