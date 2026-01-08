Ticaret Bakanlığı açıkladı! Sınır ötesi alışverişte yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'ndan vergi sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Bakanlık aldığı kararla 1 Şubat'tan itibaren fiyatı 30 Euro altında kalan ürünlere uygulanan gümrüksüz geçişi kaldırdı. Vatandaşlar bu platformların sitelerine girerek 30 Euro altında giyim, aksesuar, elektronik gibi herhangi bir ürün sipariş verdiklerinde bunlar Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile denetimsiz ve vergisiz şekilde yurda sokulabiliyordu.
AB'YE MİSİLLEME
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin, özellikle Çin'den verilen siparişlerde ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından bu alanda yeni uygulamalar ortaya konulduğu belirtildi. Yüksek oranda toksik, kanserojen maddeler tespit edilen ürünlere ilişkin AB, 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldırma kararı aldı. Ancak Çin için alınan bu karardan Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye muaf tutulmadı.
Edinilen bilgiye göre Türkiye, 30 Euro'luk limiti kaldırarak Avrupa'nın bu kararına misilleme yapmış oldu. Geçtiğimiz aylarda, Ticaret Bakanlığı da sınır ötesi e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerden farklı kategorilerde temin edilen toplam 182 ürünü incelemiş, uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak tespit edilmişti.
EKONOMİYE ZARAR VERİYORDU
Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar artık 100 TL'lik bir ürün dahi sipariş vermek isteseler bu ürün için 2 bin 500 TL'lik gümrük müşavirlik bedeli ve gümrük vergisi gibi yan bedellerle toplamda 3 bin TL ödemek zorunda kalacak. Türkiye'de e-ithalatın yıllık hacmi 250 milyar TL'ye ulaşırken, yurt dışında yerleşik bu şirketler günlük 120-150 bin paket girişiyle ülke ekonomisine ciddi şekilde zarar veriyordu.
SAĞLIK İSTİSNASI
Karar kapsamında, vatandaşların tedavi ve sağlık nedeniyle, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanmaları gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmalarının engellenmemesini teminen basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına imkân sağlandı. Ayrıca, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi ürünler yine gümrüksüz alınabilecek.