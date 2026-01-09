Bakanlık sahtekarlık yapanları tek tek açıkladı! İşte o liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla, gıda denetimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlere ilişkin denetim sonuçları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmaya devam ediyor.

Bakanlığın yayımladığı son ifşa listesinde; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, arı ürünleri ile bitkisel yağ kategorilerinde halk sağlığını tehlikeye atacak düzeyde ciddi sahtekarlıkların tespit edildiği bildirildi. Özellikle ürünlere uygun olmayan içeriklerin katılması, etiketsiz bileşen kullanımı ve yanıltıcı etiketleme gibi uygulamaların öne çıktığı denetimlerde, tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bazı ürünlerin güvenilirliğini yitirdiği ortaya kondu.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:

Peynir, yoğurt, kaymak ve süt gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkı maddelerine rastlandı. Ayrıca, bu ürünlerde yasaklı koruyucu madde olan natamisin tespiti de yapıldı. Bu durum, hem halk sağlığı açısından hem de tüketicinin aldatılması yönünden ciddi bir sorun teşkil ediyor.