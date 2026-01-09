Bakanlık sahtekarlık yapanları tek tek açıkladı! İşte o liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla, gıda denetimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlere ilişkin denetim sonuçları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmaya devam ediyor.
Bakanlığın yayımladığı son ifşa listesinde; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, arı ürünleri ile bitkisel yağ kategorilerinde halk sağlığını tehlikeye atacak düzeyde ciddi sahtekarlıkların tespit edildiği bildirildi. Özellikle ürünlere uygun olmayan içeriklerin katılması, etiketsiz bileşen kullanımı ve yanıltıcı etiketleme gibi uygulamaların öne çıktığı denetimlerde, tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bazı ürünlerin güvenilirliğini yitirdiği ortaya kondu.
Bakanlığın güncel listesinde yer alan ürünler arasında özellikle peynir, yoğurt, süt, kaymak, sucuk, kıyma, köfte, lahmacun, mantı ve bal gibi yaygın tüketilen gıdalar dikkat çekiyor.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:
Peynir, yoğurt, kaymak ve süt gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkı maddelerine rastlandı. Ayrıca, bu ürünlerde yasaklı koruyucu madde olan natamisin tespiti de yapıldı. Bu durum, hem halk sağlığı açısından hem de tüketicinin aldatılması yönünden ciddi bir sorun teşkil ediyor.
ET VE ET ÜRÜNLERİ:
Köfte, sucuk, lahmacun, kıyma ve mantı gibi ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Özellikle menşei belli olmayan etlerin kullanılması, tüketici güvenliği açısından büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.
BİTKİSEL YAĞLAR:
Zeytinyağı gibi ürünlerde kaliteyi düşüren tohum yağları karışımı tespit edildi. Bu tür karışımların ürünün doğallığını bozduğu ve tüketicinin yanıltıldığı belirtildi.
ARICILIK ÜRÜNLERİ:
Süzme çiçek balı kategorisinde yer alan bazı ürünlerin içeriğinde da sahtecilik tespit edildi. Taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen bal ürünlerinin doğal içerik taşımadığı vurgulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişli ürünlerin teşhir edilmesinin, tüketiciyi koruma ve firmalar üzerinde caydırıcı etki oluşturma hedefi taşıdığını vurgularken, yayımlanan listeye "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden erişilebileceğini hatırlattı.