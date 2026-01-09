Ege’den 18.5 milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 11 başkanı ile birlikte, 2025 yılı ihracatını değerlendirmek ve 2026 hedeflerini anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Eskinazi, "EİB'nin 2025'te ihracatı 2024 yılına göre yüzde 0,6 oranında yükseldi. EİB olarak 2025 yılı ihracatımız 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi. İhracatçıların bilgiye hızlı, doğru ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka destekli ihracat asistanı EİBot'u geçen yıl devreye aldıklarını anlatan Eskinazi, "EİBot aracılığıyla ihracatçılar mevzuat, destekler, pazar bilgileri ve EİB hizmetlerine ilişkin sorularına anlık yanıt alabiliyor" dedi.