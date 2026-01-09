En düşük emekli aylığı 20 bin lira

Hükümet, milyonlarca emeklinin geçim koşullarını iyileştirmek adına beklenen adımı attı. En düşük emekli aylığına yönelik toplantı, Beştepe'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılan toplantıda en düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Karara ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Yapılacak düzenlemenin kapsamı da oldukça geniş tutuldu. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi kararından, halihazırda bu tutarın altında maaş alan 4 milyon 600 bin emekli doğrudan faydalanacak.