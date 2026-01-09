En düşük emekli maaşı açıklandı! İşte ödeme takvimi...

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.
Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları kaydetti:
"SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır.
Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır."
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.
İŞTE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak