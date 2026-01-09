Haberler Ekonomi En düşük emekli maaşı açıklandı! İşte ödeme takvimi... En düşük emekli maaşı açıklandı! İşte ödeme takvimi... AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 20 bin TL olduğunu duyurdu. A HABER









AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu. Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları kaydetti: "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır."