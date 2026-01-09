Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur maaşına refah payı! Hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar... SSK ve Bağ-Kur maaşına refah payı! Hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar... Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözlerini TBMM'ye çevirdi. Bugün sunulacak olan yasa teklifi öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. 16 bin 881 bin TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 18.6 oranında zam yapılmasına karar verildi. SABAH









Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 12.19'da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL'ye çıkması beklenirken, gözler hükümetin atacağı adıma çevrildi. Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma bugün AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak. Kritik süreç öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetiminin yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte toplantıda en düşük emekli maaşı için alınan yeni karar...

KANUN TEKLİFİ BUGÜN MECLİSTE AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. BAKAN IŞIKHAN'DAN ORTAK NETİCE MESAJI En düşük emekli maaşı düzenlemesi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı konusuna değinen Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık." şeklinde konuştu.