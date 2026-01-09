Togg’a 2026 güncellemesi

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, 2026 yılına model bazlı fiyat güncellemelerini paylaştı. Aralık ayında 1 milyon 862 bin TL olan T10X başlangıç fiyatı, 2026 yılı itibarıyla 1 milyon 870 bin TL'ye yükseldi. T10X'in farklı menzil ve donanım seçenekleriyle fiyatlar şu şekilde şekillendi:

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (4x4): 3.178.000 TL

Togg'un sedan modeli T10F'te de benzer bir fiyat güncellenmesi yaşandı. Böylece T10F'in başlangıç fiyatı, 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL'ye yükseldi. Sedan modeldeki fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL