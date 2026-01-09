Ziraat Bankası ile TÜBİTAK arasında iş birliği protokolü

Ziraat Bankası ile TÜBİTAK arasında, kripto varlık saklama altyapısı ve ileri teknoloji alanlarında yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin kapsamlı İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol; siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ, blokzincir, dijital varlık teknolojileri ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak ürün ve teknoloji geliştirme hedeflerini içeriyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, protokolün Türkiye'nin finansal teknoloji kapasitesi açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.