Bakan Bayraktar açıkladı! Rüzgardan elektrik üretiminde taze rekor Rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ocak ayının ilk haftasında üretilen elektriğin 4'te 1'i rüzgardan karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz' dedi.









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji alanında kırılan rekorlara 2026'nın ilk günlerinde bir yenisinin eklendiği belirtildi. Bu kapsamda, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavatsaatle bugüne kadarki en yüksek günlük üretim seviyesine ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada, rüzgar enerjisinden yılın ilk haftasında yapılan toplam elektrik üretiminin kayda değer bir artış gösterdiği aktarılarak, bu dönemde üretilen elektriğin yaklaşık dörtte birinin rüzgar santrallerinden karşılandığı vurgulandı.