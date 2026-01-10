Denizli’den yapılan ihracatta ev tekstili başrolde

Türkiye'nin ihracatında önemli yere sahip Denizli, tekstil ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Küresel havlu ihracatından Türkiye yüzde 9 pay alırken, Denizli tek başına yüzde 6'lık payla dünyada adından söz ettiriyor. Havlu, bornoz ve nevresimde elde edilen başarı, kentin üretimden ihracata uzanan güçlü ev tekstili ekosistemini ortaya koyuyor. Denizlili şirketlerin 2025 yılı dış satımı, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 4,7 milyar dolar oldu. Kentten 183 ülkeye ihracat gerçekleşti. Denizlili firmalar en çok İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda'ya ürünlerini gönderdi. İhracatın 1 milyar 368 milyon dolarını tekstil ve konfeksiyon sektörü oluşturdu.