En düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseldi

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi ile ilgili teklif dün TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı. Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, "SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır" dedi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Abdullah Güler, "2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir" ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLER KANUNU

Meclis'te başka tekliflerin de değerlendirildiğine dikkat çeken Güler, "Kooperatifler kanununda yapılan düzenleme ile de yapı kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesabı ortaya çıkartılmadan ortaklara bireysel tapu devri hususunda da bir önlem geliştiriyoruz. Dolayısıyla ileride meydana gelecek mülkiyet sorunları ve kooperatiften kaynaklı hukuki sorunları da bu suretle engellemiş olacağız. Öte yandan Toplu Konut Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle TOKİ sözleşmelerinde elektronik ortamda da kimlik doğrulama yapılabilmesini arzu ediyoruz. TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkan sağlıyoruz" dedi.