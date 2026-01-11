Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı

Türkiye'deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 3 milyon 6 bin 533'e yükseldi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de geçen yılın aralık ayı itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerine tabi faal mükellef sayısı yıllık bazda artış gösterdi. Gelir vergisi mükellefi sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 2024'ün aynı dönemine kıyasla 400 bin 44 artarak 3 milyon 6 bin 533'e ulaşırken artış oranı yüzde 15,3'e ulaştı. Bu mükelleflerin 685 bin 872'si İstanbul'da, 207 bin 573'ü Ankara'da, 195 bin 458'si de İzmir'de kayıtlı bulunuyor. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da 42 bin 760 artarak 1 milyon 234 bin 135'e yükseldi, artış yüzde 3,6 oldu. Gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı geçen yıl itibarıyla 2024'e göre 190 bin 147 yükselişle 4 milyon 341 bin 313 olarak kayıtlara geçti.