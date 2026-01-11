Yalçın Ata büyük farkla zafere ulaştı

İzmir Ayakkabıcılar Odası seçiminde Yalçın Ata, yüksek katılımla yapılan genel kurulda rakibine açık fark atarak yeniden başkan seçildi. Yüksek katılımla gerçekleşen kongrede odanın ve aynı zamanda İESOB'nin de Başkanlığını yürüten Yalçın Ata, Bornova Belediyesi'nin desteklediği iddia edilen Erkan Akın ile yarıştı. Seçimler sonucunda Başkan Ata, 431 oy alarak güven tazelerken, Erkan Akın ise 155 oyda kaldı. Sonuçlar her türlü baskıya rağmen esnafın hür iradesine ipotek koydurmadığını gösterdi.

'HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN'

Seçim galibiyetinin ardından kürsüden açıklamalarda bulunan ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi eleştiren Başkan Ata, "Benim derdim esnaftır. Ayakkabı ve çantacı üyelerimiz öyle kolay kolay test edilecek teşkilat değil, deveden büyük fil vardır. İstekleri kadar uğraşsınlar. Bizi ruhsat vermemekle, hizmet götürmemekle tehdit ettiler. Bir yere varamadılar" dedi. Ata, esnafın sandıkta net bir duruş sergilediğini belirterek, 'Bu camia İESOB'nin seçimle gelen üçüncü başkanını bağrından çıkardı. İzmirli ayakkabıcıların başkanı şu an 240 bin esnafın başkanı. Kongremizde alınan seçim sonuçları, oda üyelerinin yönetim anlayışına duyduğu güvenin sürdüğünü gösteriyor. Bizim için seçim bitti. Işıkkent, Altındağ sokaklarında çukurlar var. Yollar yapılsın, çöpler toplansın. Işıkkent sitesinin girişinde yolda yarım metre çökme var. Seçimden bir gün önce, göz boyama için iki yıl aradan sonra asfaltlama yapıyorlar. Çöp konusu muamma. Belediye şirket kurdu, şimdi sanki kira öder gibi esnaftan çöp kaldırma parası toplanıyor. Kiminden 8 bin, kiminden 2 bin kiminden de 800 lira. Su parasının içinde zaten katı atık bedeli var. Hangi belediyede böyle bir uygulama var? Bir kuzudan iki post çıkarmaya çalışıyorlar. Ben esnafın hakkını koruyorum. Esnaf için dik durdum, geri adım atmadım. Buradan da kendisine selam gönderiyorum. Herkes kendi işini yapsın' diye konuştu.